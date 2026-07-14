Минприроды предложило создать новый заповедник в Красноярском крае

В Красноярском крае Минприроды России предложило создать государственный природный заповедник «Дивногорский». Соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован на официальном портале проектов нормативно-правовых актов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Предполагается, что заповедник будет расположен на территории городского округа Дивногорск, Емельяновского муниципального округа, а также включит часть заказника краевого значения «Красноярский», сообщает пресс-служба министерства. Ожидается, что его площадь составит около 32 тыс. га.

Заповедник планируется создать в месте перехода Алтае-Саянской горной тайги к лесостепи Чулымо-Енисейской котловины. Отмечается, что на этой территории зарегистрировано 805 видов сосудистых растений, лишайников, мхов, грибов и восемь видов, внесенных в Красную книгу России. Кроме того, там обитают краснокнижные хищные птицы.

Александра Стрелкова