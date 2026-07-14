На пляже в Челябинске ребенок получил удар током

В Челябинске на одном из пляжей мальчик получил удар током. Сотрудники Следственного комитета РФ возбудили уголовное дело по этому инциденту, сообщает пресс-служба управления СК России по Челябинской области.

Об инциденте стало известно из социальных сетей. Согласно публикациям, днем 12 июля мальчик схватился за провод, предназначенный для подключения инвентаря на берегу. Ребенок получил удар током. Ему оказали первую медпомощь и отвезли в городскую больницу.

В произошедшем усматривают признаки преступления по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Следователи оценят действия руководства пляжа и установят причины произошедшего.

Ольга Воробьева