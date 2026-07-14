Пермский медуниверситет предупредили о недопустимости нарушения обязательных требований в сфере образования

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) объявила предостережение ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера».

Как сообщается на сайте ведомства, пермскому вузу указали на недопустимость нарушения обязательных требований, предложив принять меры по обеспечению их соблюдения в рамках федерального государственного контроля в сфере образования. Иных подробностей Рособрнадзор не приводит.

Аналогичные предостережения также объявлены еще двум образовательным учреждениям: Российско-Таджикскому ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов в г. Душанбе имени Ю.А. Гагарина» и ЧУ ВО «Московская академия предпринимательства».