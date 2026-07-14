Суд обязал Самарскую сетевую компанию восстановить вырубленный лес в Кинельском лесничестве

Арбитражный суд Самарской области удовлетворил иск лесного надзора и обязал Самарскую сетевую компанию провести компенсационное лесовосстановление. Об этом сообщает региональное минприроды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ

Установлено, что ранее компания занималась строительством линейного объекта на участке в Кинельском лесничестве. Работы затронули 0,8 га. При этом были вырублены лесные насаждения. По закону лесопользователь обязан в течение трех лет восстановить лес на площади, равной вырубленной, а затем три года ухаживать за ним. Но компания не выполнила эти требования.

Компенсационное лесовосстановление предполагает высадку леса на альтернативной территории — для этого сформирован специальный реестр участков в лесничествах. Объем утраченных насаждений должен быть полностью восполнен.

За последние шесть лет в Самарской области компенсационное лесовосстановление выполнено на площади около 250 га. В 2026 году по нацпроекту «Экологическое благополучие» работы по лесовосстановлению ведутся на площади более 850 га: в лесных питомниках выращено свыше 5 млн сеянцев сосны, дуба, березы, ясеня и других пород. В настоящее время весенние мероприятия завершены на 723 га, оставшийся объем планируют выполнить осенью.

Георгий Портнов