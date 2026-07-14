В Башкирии спасли две группы отдыхающих на воде

В Башкирии помогли семье с детьми, которых унесло течением на надувном матрасе, а также туристам из Московской области, среди которых был подросток, сообщает госкомитет республики по ЧС.

13 июля семья из пяти человек отдыхала на берегу реки Белой около деревни Муксиново в Кармаскалинском районе в месте, не предназначенном для пляжного отдыха.

Пока родители были на берегу, трое несовершеннолетних детей плавали на надувном матрасе. Внезапно младший мальчик начал громко кричать. Родители бросились к нему и успели снять его с матраса, но мать от волнения потеряла равновесие и стала тонуть. Очевидцы вытащили ее из воды и провели реанимационные мероприятия до приезда скорой помощи. Пострадавшую в тяжелом состоянии госпитализировали.

В это время двоих детей, оставшихся на матрасе, унесло течением на большое расстояние. Ниже по течению их заметили и спасли очевидцы.

Второй случай произошел на Нугушском водохранилище. Туристы из Московской области — отец с сыном-подростком и своим другом — катались на резиновой лодке по акватории. Около ущелья в моторе сели аккумуляторы. До берега было слишком далеко, чтобы доплыть на веслах.

Рядом проплывали другие отдыхающие. Они не смогли взять лодку на буксир, потому что их собственная резиновая лодка была переполнена пассажирами. Очевидцы передали информацию в экстренные службы.

Спасатели госкомитета Башкирии по ЧС эвакуировали туристов до загородного клуба.

Майя Иванова