В спальном районе Новосибирска во дворе многоэтажки провалился грунт

Прокуратура организовала проверку по факту обрушения грунта в районе многоквартирного дома №10 в Горском микрорайоне Новосибирска. Место провала огорожено сигнальной лентой, сотрудники коммунальных служб устраняют аварию, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Новосибирской области Фото: Прокуратура Новосибирской области

«В ходе проверки будет дана оценка работе служб и ведомств, причастных к возникновению аварии и устранению ее последствий», — говорится в сообщении.

К обрушению грунта привела авария на водопроводе, что привело к отключению водоснабжения, пишет ТАСС со ссылкой на МУП «Горводоканал». Ранее в соцсетях местные жители выкладывали кадры, как провал стремительно увеличивается в размерах.

Александра Стрелкова