В Самарской области продавца топлива будут судить за невыплату зарплаты на 3,5 млн рублей

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу 56летнего руководителя компании из Самарской области, которая занимается оптовой торговлей топливом. Глава фирмы обвиняется в полной невыплате зарплаты свыше двух месяцев (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным следствия, с октября 2025 по февраль 2026 года обвиняемый не выплачивал зарплату 37 работникам. Общая сумма задолженности превысила 3,5 млн рублей. Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки и направлено мировому судье для рассмотрения по существу.

Кроме того, в интересах работников компании прокурор предъявил иски о взыскании задолженности. Заявления контрольного органа рассмотрены и удовлетворены.

Георгий Портнов