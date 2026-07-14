В Приморье студенту из Колумбии дали девять лет за работу закладчиком

Первомайский райсуд Владивостока признал 25-летнего гражданина Республики Колумбия, студента одного из вузов столицы Приморья, виновным в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Он приговорен к девяти годам колонии строгого режима, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Иностранец был задержан сотрудниками полиции во Владивостоке в марте. Во время личного досмотра у него нашли 14 свертков, содержавших, как установила позднее экспертиза, «наркотические вещества синтетического ряда массой 13 г». Позже полицейские изъяли еще 16 свертков с синтетическими наркотиками, которые студент успел разложить в тайниках-закладках на территории Первомайского района Владивостока.

По версии следствия, иностранец устроился на работу курьером в наркомагазин с целью заработка. «С ноября 2025 года студент регулярно получал партии наркотиков для дальнейшего сбыта путем тайников — "закладок" на территории города Владивостока. Через социальные сети мужчина отправлял в интернет-магазин видеоотчеты о проделанной работе»,— сообщили в УМВД по Приморью.

Приговор райсуда не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Алексей Чернышев, Владивосток