В Приморье студенту из Колумбии дали девять лет за работу закладчиком
Первомайский райсуд Владивостока признал 25-летнего гражданина Республики Колумбия, студента одного из вузов столицы Приморья, виновным в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Он приговорен к девяти годам колонии строгого режима, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.
Иностранец был задержан сотрудниками полиции во Владивостоке в марте. Во время личного досмотра у него нашли 14 свертков, содержавших, как установила позднее экспертиза, «наркотические вещества синтетического ряда массой 13 г». Позже полицейские изъяли еще 16 свертков с синтетическими наркотиками, которые студент успел разложить в тайниках-закладках на территории Первомайского района Владивостока.
По версии следствия, иностранец устроился на работу курьером в наркомагазин с целью заработка. «С ноября 2025 года студент регулярно получал партии наркотиков для дальнейшего сбыта путем тайников — "закладок" на территории города Владивостока. Через социальные сети мужчина отправлял в интернет-магазин видеоотчеты о проделанной работе»,— сообщили в УМВД по Приморью.
Приговор райсуда не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Дело студента из Колумбии — один из многочисленных случаев, связанных со сбытом наркотиков через закладки в России, и в частности в Приморском крае. За последние годы за аналогичные преступления к ответственности привлекались различные категории граждан, в том числе студенты, подростки, а также члены организованных преступных групп. Приговоры за такие деяния варьируются от лишения свободы на длительные сроки, вплоть до пожизненного заключения, и часто назначается колония строгого режима.
Например, в Краснодарском крае 18-летнему студенту грозит пожизненное заключение за сбыт наркотиков, а в Новочеркасске двое студентов колледжа были приговорены к лишению свободы на 7 лет 6 месяцев и 5 лет строгого режима за три эпизода размещения закладок, в то время как в Уфе 20-летний студент находится под следствием за попытку сбыта мефедрона, а в Югре 18-летний студент из Екатеринбурга был задержан с 4 кг N-метилэфедрона. Такие случаи демонстрируют широкое распространение практики закладок и активное привлечение молодежи к наркобизнесу, что приводит к серьезным последствиям в рамках российского законодательства.