Глава СК заинтересовался жалобами работников оренбургского предприятия

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании уголовного дела, возбужденного после жалоб работников промышленного предприятия Оренбургской области. Сотрудники завода заявили о том, что руководство не платит зарплату, скрывает случаи травм на производстве и подделывает документы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Поводом для вмешательства послужила публикация коллективного обращения работников в СМИ. В Следственном комитете отметили, что предыдущие проверки, проведенные правоохранительными органами, не привели к восстановлению прав сотрудников, а виновные не понесли наказания.

В настоящее время следственные органы СК России по Оренбургской области расследуют уголовное дело по данному факту. Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Вячеславу Зудерману доложить о ходе следствия, принятых процессуальных решениях и мерах по защите прав работников. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Яна Вежлева