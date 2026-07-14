В Самарской области суд аннулировал госконтракт на поставку медоборудования на 8 млн рублей

Арбитражный суд Самарской области удовлетворил иск региональной прокуратуры и признал ничтожным контракт на поставку двух операционных столов для медучреждений Похвистневского и Сергиевского районов. Сумма сделки составляла 8 млн рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как установила прокурорская проверка, при формировании начальной (максимальной) цены контракта были нарушены требования закона о контрактной системе. Кроме того, условия документации аукциона фактически исключали конкуренцию: в результате контракт заключили с единственным участником, что свидетельствует о заранее определенном поставщике.

По решению суда сделка признана недействительной, применена двусторонняя реституция. Поставщик обязан вернуть заказчику 8 млн рублей — средства будут перечислены в доход бюджета.

Георгий Портнов