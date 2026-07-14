В аэропорту Оренбурга задержаны сразу несколько рейсов из-за плана «Ковер»

Международный аэропорт имени Гагарина в Оренбурге 14 июля временно прекратил прием и отправку воздушных судов. Ограничения были введены около 06:00 (MSK+2) в рамках плана «Ковер» для обеспечения безопасности полетов во время режима беспилотной опасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Кряжев, Коммерсантъ Фото: Александр Кряжев, Коммерсантъ

По данным онлайн-табло, чартерный рейс авиакомпании Azur Air, следовавший по маршруту Анталья — Оренбург, перенаправлен в екатеринбургский аэропорт Кольцово. В числе задержанных также числятся два рейса из Москвы и один из Сочи на прилет, а также два рейса в Москву, по одному в Санкт-Петербург и Сочи, и чартер в Анталью на вылет.

Как сообщили в пресс-службе авиаузла, сотрудники аэропорта и представители авиакомпаний работают с пассажирами. Для семей с детьми открыта комната матери и ребенка, в зонах ожидания установлены кулеры с водой, дополнительно размещены надувные кресла, доступен бесплатный Wi-Fi. Информация об изменениях в расписании будет обновляться по мере поступления данных.