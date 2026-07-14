В самарском аэропорту задержаны и отменены семь рейсов

Задержка и отмена нескольких рейсов произошла в самарском аэропорту Курумоч утром во вторник, 14 июля. Информация размещена на сайте аэровокзала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В частности, отменен рейс в Анталью. Задерживается отправление самолетов в Москву, Сочи, Сургут, Худжанд, Ереван и Анталью.

Ранее в Курумоче вводились ограничения на прием и отправление рейсов из-за угрозы атаки БПЛА. В регионе объявлялся план «Ковер». В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме.

Георгий Портнов