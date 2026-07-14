Лучи против дронов

Министерство обороны США готовится перевести лазерное оружие из категории экспериментальных прототипов в эффективный инструмент системы ПВО. Применять его будут для нейтрализации дронов и крылатых ракет. От стандартных способов перехвата лазеры отличаются дешевизной: стоимость одного удара, как ожидается, не превысит $10, а число зарядов неограниченно. Первые контракты в рамках программы общей стоимостью $847 млн были подписаны 11 июля. Предполагается, что лазерные системы начнут поступать на вооружение уже в 2028 году и станут важным тактическим элементом создаваемой США глобальной стратегической системы противоракетной обороны «Золотой купол».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lockheed Martin Фото: Lockheed Martin

О подписании первых контрактов на разработку системы лазерного оружия с компаниями nLIGHT Defense и Lockheed Martin Aculight Пентагон сообщил 11 июля. Первоначальная стоимость контрактов составила $86 млн, а общий лимит инициированной в 2025 году программы Joint Laser Weapon Systems («Объединенные системы лазерного оружия», JLWS) — $847 млн. В проекте бюджета на 2027 год администрацией президента США Дональда Трампа заложено более $2 млрд на разработки в области направленной энергии, к которым и относятся лазерные технологии. В рамках проекта JLWS лазерные системы будут разрабатываться в модульно-контейнерном исполнении. Это позволит быстро развертывать их на различных боевых платформах: от наземных транспортных средств армии США до кораблей ВМС.

Программа будет реализована в два этапа: сначала будут разработаны прототипы лазерных установок мощностью до 150 кВт, предназначенные для высокоточного поражения роев дронов, а затем — мощностью 300–500 кВт для перехвата крылатых ракет.

Лазерные системы, разработанные в рамках программы JLWS, будут поступать на вооружение американских армии и флота также поэтапно. Первые полностью боеготовые операционные прототипы будут представлены летом 2028 года, а серийное производство лазеров мощностью 300–500 кВт начнется уже в 2029 году. Следующие два года уйдут на развертывание комплексов.

Предполагается, что лазерные комплексы, разработанные в рамках JLWS, станут последним рубежом тактической обороны в создаваемой США системе ПВО «Золотой купол» (Golden Dome). То есть они будут задействованы, если крылатые ракеты или дроны смогут прорвать верхние уровни защиты и вплотную подойти к охраняемым объектам. Напомним, что архитектура «Золотого купола» будет выстраиваться по принципу многоуровневой обороны, а угрозы будут перехватываться на разных этапах полета. Система объединит существующие средства противоракетной обороны, новые системы предупреждения, средства направленной энергии (лазеры), а также космический эшелон обнаружения и перехвата. Конкретные критерии для лазерных систем и архитектура их управления в рамках «Золотого купола» должны быть сформулированы до конца этого года.

Первые испытания в рамках JLWS прошли 23 июня на полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико. На них были представлены высокоэнергетический лазер на основе системы Locust компании AeroVironment; высокоэнергетический лазер Valkyrie с возможностью непрямой защиты от огня компании Lockheed Martin; лазерная система обнаружения ближнего радиуса действия компании nLIGHT Defense. Глава Пентагона Пит Хегсет охарактеризовал эти учения как первые контрольные испытания системы «Золотой купол» и заявил об их успехе.

Внедрение лазерных технологий должно помочь США решить проблему дефицита ракет-перехватчиков за счет практически бесконечного боезапаса.

Расходными материалами в таких системах являются только электроэнергия и топливо для генераторов, а боезапас ограничен лишь мощностью батареи и скоростью ее перезарядки. Минусы выявляются лишь при перехвате крылатых ракет: лазерам мощностью 300–500 кВт потребуются массивные системы охлаждения. Именно поэтому на первом этапе реализации программы JLWS будут созданы менее мощные лазеры для подавления дронов.

Отдельно стоит сказать про стоимость эксплуатации лазерного оружия: однократное применение лазерного зенитного комплекса, как ожидается, обойдется в ничтожную сумму от $3 до $10, в то время как стоимость одной ракеты-перехватчика составляет сотни тысяч или миллионы долларов. Для сравнения: стоящий на вооружении в США комплекс ПВО NASAMS ближнего радиуса действия использует для перехвата дронов авиационные ракеты AIM-9X Sidewinder и AIM-120 AMRAAM, стоимость которых в зависимости от модификации варьируется от $500 тыс. и $1 млн соответственно.

К ускоренному внедрению лазерных технологий США подтолкнул последний опыт войны с Ираном. В ходе боевых действий Тегеран успешно применял рои дронов для ударов по коммерческим судам, проходящим через Ормузский пролив, базам ВС США в странах Персидского залива и объектам ТЭКа американских союзников в регионе. В итоге на фоне противостояния с Ираном и операции против хуситов в Йемене США за последние два года потратили примерно 1 тыс. зенитных ракет. На восполнение запасов уйдет около трех лет, а очередь заказов на ракеты AMRAAM и вовсе растянулась на три с половиной года. В таких условиях лазерные технологии в случае их успешного внедрения могли бы стать эффективным и дешевым средством защиты от не менее дешевых и эффективных дронов.

Андрей Смирнов, Вероника Вишнякова