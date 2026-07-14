«Формула не меняется»

В Кремле резко осудили парижскую встречу «друзей Киева». Европейские союзники, в частности, объявили о создании общей системы ПРО Freya по защите украинского неба от баллистических ракет. Также утверждено решение о военном присутствии западных военных контингентов на территории Украины после завершения боевых действий, а президент Франции Эмманюэль Макрон обещал поставить дополнительное вооружение. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что мирное урегулирование в очередной раз откладывается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

«Коалиция желающих» (или «решительных»), как и предполагалось, официально объявила о создании коалиции антибаллистической и запуске программы ПРО под названием Freya. Не будем погружаться в германо-скандинавскую мифологию и времена викингов. Кратка: Фрея — богиня красоты и защитница. Применительно к данной ситуации это обозначает «небесный щит».

В состав нового объединения вошли Украина, Франция, Германия, Великобритания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Дания. Как сообщалось ранее, ракеты ПВО будут украинскими, командные пункты и радары — европейскими. Кроме того, согласован порядок размещения европейских военных контингентов на территории Украины после завершения боевых действий. Конкретики мало. Предполагается, что они встанут лагерем в отдалении от линии фронта. Вероятно, где-то западе страны.

Накануне встречи Владимир Зеленский вручил Эммануэлю Макрону государственный Орден свободы как настоящему другу Украины. Это высшая награда республики, которую могут получить иностранцы.

В Кремле назвали все это действо «коалицией подстрекателей войны» и «коалицией заблуждающихся». Кроме того, Минобороны РФ выпустило заявление о том, что российское высокоточное оружие способно преодолевать любые средства ПВО западного производства, размещенные на Украине. Зеленский при этом признает критическую нехватку перехватчиков именно сейчас. Тогда как Freya — это все-таки проект не сегодняшнего дня.

Главный вывод из всего происходящего делается следующий: Европа подтверждает и гарантирует поддержку Украины столько, сколько нужно в новых условиях, то есть за свои деньги, практически без финансового участия США, принимая тем самым условия Дональда Трампа. Но, видимо, оружие, разведданные, технологии и иная поддержка, не связанные с масштабными затратами, будут американскими. Формула меняется, но, по сути, остается прежней — Запад на стороне Киева. Таким образом, «коалиция желающих» («решительных») закрепила договоренности саммита НАТО в Анкаре.

Очевидно, что Старый Свет намерен опровергнуть делами утверждения о своей слабости и неспособности на решительные поступки.

А это значит, что как минимум воинственная риторика будет преобладать, что подтверждается увеличением оборонных бюджетов стран альянса. К слову, Дональд Трамп вновь погрузился в проблемы Ближнего Востока, где фиксируется явное обострение. Кроме того, совсем скоро в США начнется предвыборный период. А это значит, что мирное урегулирование вокруг Украины, скорее всего, откладывается, по всей видимости, до конца года точно. А там уж загадывать не будем.

Дмитрий Дризе