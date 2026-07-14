Из Челябинска запустят прямые авиарейсы в Сухум

С 17 июля в челябинском аэропорту им. И. В. Курчатова запускаются прямые авиарейсы в столицу Абхазии — Сухум. Полеты будет осуществлять авиакомпания Nordwind Airlines по понедельникам и пятницам. Об этом сообщает пресс-служба миндортранса Челябинской области.

Так, самолет в Челябинск будет прибывать в 03:50 и вылетать в Сухум в 05:10 по местному времени. Продолжительность полета составит около трех с половиной часов.

По данным сайта «Авиасейлс», стоимость билета на рейс начинается от 22 тыс. руб.

Ольга Воробьева