В Баймакском районе в аварии погибли четыре человека, в том числе ребенок

13 июля около 23:00 на 126-м километре дороги Магнитогорск — Ира произошла авария, в которой погибли четыре человека, в том числе малолетний ребенок.

По предварительным данным, Lada Vesta под управлением 25-летнего водителя, двигаясь в сторону Сибая, столкнулась со встречной Lada Largus.

В результате аварии оба водителя и два пассажира Lada Largus, в том числе ребенок, скончались на месте, а малолетнюю девочку госпитализировали с различными травмами.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Майя Иванова