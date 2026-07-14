Мясокомбинат Магнитогорска использовал свинину при готовке бараньего люля-кебаба

Россельхознадзор уличил мясокомбинат в Магнитогорске в подмене сырья. Как сообщает пресс-служба ведомства, при проверке электронных документов выяснилось, что для производства полуфабриката «Люля-кебаб из баранины» на самом деле использовали свинину и мясо птицы.

Кроме того, производитель не указал во ФГИС «Меркурий» информацию о проверке безопасности этой партии товара. В итоге ведомство вынесло директору предприятия предостережение, а сотруднику, который оформлял поддельные документы, заблокировали доступ к системе сертификации «Меркурий».

Евгений Рыженьков