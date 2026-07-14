Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) в I квартале этого года выплатили жителям Татарстана 1,9 млрд руб., что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По объему выплат республика заняла восьмое место среди регионов России, сообщает пресс-служба фонда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан вошел в десятку регионов России по выплатам НПФ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Татарстан вошел в десятку регионов России по выплатам НПФ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В целом по стране за январь—март НПФ выплатили 66,7 млрд руб., что на 8% больше, чем годом ранее.

Наибольший объем выплат пришелся на программы негосударственного пенсионного обеспечения — 29,8 млрд руб.

Анна Кайдалова