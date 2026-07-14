В Уфе в ДТП погиб несовершеннолетний курьер

13 июля около 17:00 в Уфе произошла авария, в которой погиб несовершеннолетний курьер на электровелосипеде, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.

По предварительным данным, автомобиль Mitsubishi Outlander при выезде со двора наехал на электровелосипед, двигавшийся по улице Шота Руставели.

В результате ДТП подросток, управлявший средством индивидуальной мобильности, скончался на месте.

Прокурор Орджоникидзевского района Уфы Артур Гибадуллин контролирует установление всех обстоятельств случившегося, а также принятие процессуального решения по данному факту.

Майя Иванова