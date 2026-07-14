Жителя Краснокамска будут судить за попытку сбыта 16 килограммов наркотиков

В отделе МВД России «Краснокамский» завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на незаконный сбыт наркотиков, совершенном организованной группой в крупном и особо крупном размерах. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.

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Фигурант был задержан в конце октября 2025 года сотрудниками краевого главка МВД на 1050 км автодороги «Кострома – Шарья – Киров – Пермь». В ходе досмотра его автомобиля Porsche было изъято более 16 кг наркотиков. В ходе следствия установлено, что молодой человек купил их в Московской области и привез в Пермский край с целью дальнейшего сбыта.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.