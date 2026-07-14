В Башкирии отразили атаку беспилотников на промзону Салавата

«Отражена массовая атака вражеских БПЛА на промзону Салавата», — написал в соцсетях глава Башкирии Радий Хабиров. По его словам, есть несколько очагов задымления, вызванных падением обломков сбитых беспилотников. Оперативные службы начали ликвидировать последствия.

Радий Хабиров заверил, что сил и средств достаточно. При инциденте никто не пострадал.

Как сообщил мэр Салавата Марат Загидуллин, ситуация находится под контролем. Он попросил всех сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

Майя Иванова