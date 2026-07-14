В Частых незаконно вырубили лес на 2 млн рублей

Прокуратура Частинского округа Пермского края после обращения местного жителя выявила факт незаконной вырубки леса. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: прокуратура Пермского края Фото: прокуратура Пермского края

В результате осмотра лесосеки, расположенной между сельским кладбищем и лыжной базой, проведенного с привлечением сотрудников лесничества, была обнаружена вырубка деревьев. Ущерб лесному фонду составил более 2 млн рублей.

На основании материалов прокуратуры отдел МВД «Частинский» возбудил уголовное дело.