В КНР будут судить работавшего с китайскими учеными сейсмолога из США

В Китае ожидает суда американский сейсмолог китайского происхождения Юлин Чэнь, обвиняемый в шпионаже. Он стал известен после публикации профинансированной Госдепом США статьи о сейсмической активности, вызванной ядерными испытаниями КНДР, сообщает Reuters.

Юлин Чэнь был арестован сотрудниками госбезопасности КНР 5 ноября 2024 года в аэропорту Пекина, когда он готовился вылететь домой в Бостон после чтения лекций в двух китайских университетах. По данным источников агентства, он никогда не имел допуска к секретной работе в США. Его исследование сейсмических волн производилось в сотрудничестве с китайскими учеными. В работе использовались общедоступные китайские данные, а сами материалы выложены в открытом доступе в интернете.

О том, что сейсмолог предстанет перед судом, сообщила его жена Юйфан Жун. В интервью Reuters она выразила обеспокоенность тем, что китайские власти объявили ее мужа шпионом еще до судебного разбирательства. За данное преступление в КНР суд может назначить как пожизненное заключение, так и смертную казнь.

По словам супруги ученого, Белый дом и Госдепартамент сообщили ей, что во время государственного визита в Пекин в мае президент США Дональд Трамп обсуждал с главой КНР Си Цзиньпином арест ее мужа. Источник агентства в США напрямую это не подтвердил.

Эрнест Филипповский