В КНР будут судить работавшего с китайскими учеными сейсмолога из США
В Китае ожидает суда американский сейсмолог китайского происхождения Юлин Чэнь, обвиняемый в шпионаже. Он стал известен после публикации профинансированной Госдепом США статьи о сейсмической активности, вызванной ядерными испытаниями КНДР, сообщает Reuters.
Юлин Чэнь был арестован сотрудниками госбезопасности КНР 5 ноября 2024 года в аэропорту Пекина, когда он готовился вылететь домой в Бостон после чтения лекций в двух китайских университетах. По данным источников агентства, он никогда не имел допуска к секретной работе в США. Его исследование сейсмических волн производилось в сотрудничестве с китайскими учеными. В работе использовались общедоступные китайские данные, а сами материалы выложены в открытом доступе в интернете.
О том, что сейсмолог предстанет перед судом, сообщила его жена Юйфан Жун. В интервью Reuters она выразила обеспокоенность тем, что китайские власти объявили ее мужа шпионом еще до судебного разбирательства. За данное преступление в КНР суд может назначить как пожизненное заключение, так и смертную казнь.
По словам супруги ученого, Белый дом и Госдепартамент сообщили ей, что во время государственного визита в Пекин в мае президент США Дональд Трамп обсуждал с главой КНР Си Цзиньпином арест ее мужа. Источник агентства в США напрямую это не подтвердил.
Дело американского сейсмолога Юлина Чэня о шпионаже в пользу США происходит на фоне обострения отношений между США и Китаем. За последние годы отмечались многочисленные инциденты, связанные со взаимными обвинениями в шпионаже и разведывательной деятельности. Среди них — задержание в Китае сотрудника оборонного предприятия, обвиняемого в передаче государственной тайны американскому агенту в 2021 году, а также случаи шпионажа китайских граждан в США в пользу КНР, включая диссидента Юаньцзюнь Таня и экономиста ФРС Джона Роджерса. Кроме того, в июле 2023 года произошло исчезновение министра иностранных дел Китая Цинь Гана, которого впоследствии отстранили от должности, а в начале 2026 года обвинения в передаче США ключевых данных о ядерном оружии КНР были предъявлены заместителю председателя Центрального военного совета Китая генералу Чжан Юся.
Напряженность между странами также проявляется в дипломатических инцидентах, например, история с китайским аэростатом, сбитым США в феврале 2023 года. Вашингтон считал его разведывательным аппаратом, а Пекин настаивал на его метеорологическом назначении. Этот инцидент привел к отмене визита госсекретаря США Энтони Блинкена в КНР и санкциям США против шести китайских организаций, обвиненных в поддержке аэрокосмических программ Народно-освободительной армии. В целом, несмотря на попытки стабилизации отношений, между США и Китаем сохраняется глубокое противостояние, характеризующееся геополитической борьбой, торговыми войнами и взаимным недоверием.