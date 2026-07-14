Взрослый подход к детским пространствам современного дома

Экран ноутбука или смартфона давно стал для детей главным источником досуга, вытеснив подвижные игры на улице и живое общение. Одна из причин – недостаточное количество привлекательных и безопасных мест для активного времяпрепровождения во дворах. Психологи подчеркивают: из-за этого страдает социализация, а также замедляется личностное и эмоциональное развитие ребенка1.

Как подчеркивает кандидат психологических наук, программный директор компании «Архитектура будущего» Татьяна Яничева, игры на улице способствуют не только развитию ловкости и силы, но и формированию важных социальных навыков. По ее мнению, грамотно спроектированная площадка помогает развивать у ребенка не только физические, но и коммуникативные качества2. А потому вопрос благоустройства двора все чаще становится решающим при выборе жилья.

Именно с таким экспертным подходом девелопер PAN City Group3 в «Клубном доме на Баумана»4 создал максимум возможностей для счастливого детства: уникальное игровое пространство – двухуровневую детскую площадку во дворе и игровую комнату в гранд-лобби5 дома.

«Опираясь на труды профильных специалистов и психологов, мы поняли, какие именно активности нужны детям в разном возрасте, как зонировать пространство, какие материалы и покрытия безопаснее, как грамотно интегрировать природные элементы в игровую среду на свежем воздухе. Именно благодаря экспертному мнению детские игровые пространства в «Клубном доме на Баумана» станут местом не только для физической активности, но и для социализации, развития моторики, логики и воображения», – рассказывает Екатерина Волжанина, руководитель отдела продаж PAN City Group.

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Двор-сад «Клубного дома на Баумана» – это безграничное, безопасное пространство для детской фантазии! Здесь нет правил и готовых сценариев игр – только свобода творчества, где каждый ребенок может придумать свою собственную игру и превратить обычный день в маленькое приключение.

Детская площадка во дворе разделена на несколько зон с учетом возрастных особенностей. На верхнем уровне дети будут фантазировать, рисовать, тренировать вестибулярную систему, развивать координацию, мелкую моторику и когнитивные навыки, экспериментировать с интерактивными модулями и познавать мир через игру. Здесь помимо классических детских забав: качелей, световых элементов, «гнезд», лабиринта и «классиков» девелопер установит зеркальную иллюзию. Она точно вызовет особый интерес у детей любого возраста. Искаженные отражения пробудят фантазию и подарят веселые эмоции. А для социализации детей предусмотрены интерактивные игры, например крестики-нолики и панель Balls, которые учат детей взаимодействовать и дружить.

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Второй уровень площадки – настоящий рай для юных исследователей! Сюда можно стремительно скатиться по горке прямо в огромную песочницу, покорить скалодром и почувствовать себя настоящим кладоискателем: отыскать с помощью экскаватора «сокровища» или спрятать свои собственные секреты.

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В детской игровой комнате на втором этаже «Клубного дома на Баумана» можно играть в любую погоду, придумать любой сценарий игр и развития ребенка. Большие разноцветные кубики помогут малышу освоить цвета и формы, а игровой комплекс с горкой и качелями поддержит его активность и координацию. Здесь уютно и безопасно играть в настольные игры и читать книжки, а общение со сверстниками поможет ребенку легче адаптироваться к детскому саду. Рядом мы предусмотрели размещение комнаты матери и ребенка, в которой вы можете с комфортом покормить и переодеть малыша.

Ваш ребенок будет наслаждаться своим беззаботным и счастливым детством, в котором каждый день у него будет новое приключение!

«Клубный дом на Баумана» – идеальный семейный дом: уникальные крупноформатные квартиры с отделкой «чистый лист», приватные пространства, доступные лишь резидентам, уединенный двор с ландшафтным дизайном, гранд-лобби, фитнес-зал и богатая детская инфраструктура, а самое важное – окружение со схожими жизненными ценностями. Мы заботимся о комфорте и безопасности резидентов. Двор «Клубного дома на Баумана» скрыт от посторонних глаз, будет иметь закрытый контур с установленным видеонаблюдением по периметру и внутри общественных зон.

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Успевайте войти в число первых резидентов на эксклюзивных условиях: выбирайте свою новую квартиру на dom-baumana.ru и узнайте о специальных условиях покупки у специалистов отдела продаж PAN City Group по телефону 207-17-07.

Девелопер PAN City Group работает на рынке недвижимости с 1992 года и является частью крупнейшего на Урале инвестиционного холдинга – ООО «Пермская финансово-производственная группа». Компания имеет в своем портфеле десятки проектов в многоквартирном и загородном строительстве, девелопменте и управлении коммерческой недвижимостью, а также в развитии сети технопарков.

1 Сайт https://gemrussia.ru/blog/vliyanie-gadzhetov-na-detey/ 2Сайт https://www.dp.ru/a/2025/07/24/vo-chto-igrat-kak-developeri 3 PAN City Group – ООО «ПАН Сити Групп» – управляющая организация ООО СЗ «СИТИ Проект». 4 ЖК «Клубный дом на Баумана, 25д» – строящийся многоквартирный жилой дом по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Баумана, 25д. Застройщик – Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте Единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/ (ID – 69509), на сайте застройщика https://pancityproject.ru/, а также на сайте https://dom-baumana.ru. 5 Гранд-лобби/лобби (от англ. lobby – кулуары, вестибюль) – холл, фойе или зона ожидания на первом этаже дома, предназначенная для встреч и отдыха.

ООО СЗ "СИТИ Проект"