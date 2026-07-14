Уволился первый замглавы управделами губернатора Челябинской области

Первый заместитель управляющего делами губернатора и правительства Челябинской области Сергей Галкин покидает должность. Соответствующее постановление подписал глава региона Алексей Текслер, документ опубликован на портале правовой информации.

Служебный контракт с господином Галкиным будет расторгнут 20 июля. Увольнение оформлено по инициативе самого чиновника (п. 3 ч. 1 ст. 33 ФЗ «О государственной гражданской службе РФ»).

В структуре ведомства Сергей Галкин курировал ключевые технические направления. В его обязанности входил контроль за работой комитета ремонтно-строительных работ, комитета инженерно-технического обеспечения и службы оперативного контроля. Он отвечал за капитальный ремонт инженерных систем, эксплуатацию зданий, находящихся в ведении правительства, а также согласовывал проектно-сметную документацию и государственные контракты на строительство и реконструкцию объектов.

Евгений Рыженьков