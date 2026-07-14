В Златоусте в 53 частных домах восстанавливают электричество после шторма

В 53 частных домах Златоуста все еще нет электричества после прошедшего шторма 10 июля. Аварийно-восстановительные работы проводят 50 человек и 23 единицы спецтехники. Кроме того, в шести домах требуется замена трубопроводов, из-за чего газоснабжение временно приостановили. Об этом сообщает администрация Златоуста.

Свет вернули во все многоквартирные здания и 773 частных дома. Кровельное покрытие восстановили только в одном соцучреждении из семи. В остальных оценивают повреждения, готовят сметную документацию для определения подрядчика.

В 11 многоквартирных домах завершили ремонт кровель, еще в девяти эти работы продолжаются.

Общественный транспорт функционирует в штатном режиме. Движение трамваев организовано по маршруту «Кольцо Машзавода — Кольцо Горбольницы».

По данным администрации, шторм повалил 180 деревьев во всех районах города.

Ольга Воробьева