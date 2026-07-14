В аэропорту Челябинска на шесть часов задерживается рейс из Сочи

В международном аэропорту Челябинска имени И. В. Курчатова утром 14 июля зафиксированы корректировки в графике прибытия самолетов. Наибольшее отставание от расписания наблюдается на южном направлении, следует из данных онлайн-табло авиаузла.

Рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» У6 619 из Сочи, который должен был прибыть в 04:50, ожидается в Челябинске не ранее 10:40. Суммарная задержка составила около шести часов. Ранее в это же утро с опозданием более чем на четыре часа приземлился еще один борт из Сочи — рейс авиакомпании «Победа» ДР 323 прибыл в 09:48 вместо 05:15 по расписанию.

Сбои затронули и международные рейсы. Самолет авиакомпании AlMasria Universal Airlines (LMU 693) из Хургады прибыл в 04:35 с опозданием более чем на два часа. Кроме того, с задержкой около двух часов были обслужены утренние рейсы из Москвы авиакомпании «Победа» (ДР 6569) и из Санкт-Петербурга (ДР 549).

Рейсы, запланированные на вторую половину дня, на данный момент ожидаются согласно утвержденному графику.

Евгений Рыженьков