В Удмуртии затопило больше 200 дворов во время паводков
В удмуртском Глазове после паводка были подтоплены более 200 придомовых территории, сообщили в МЧС. Эвакуировано 30 человек. Пострадавших нет.
«Силами специалистов МЧС России и Поисково-спасательной службы республики проводятся мероприятия по обследованию подтопленных территорий»,— сообщили в пресс-службе МЧС.
После сильных дождей поднялся уровень воды в реке Сыга. Дома были подтоплены на 11 улицах Глазова, а также в соседнем СНТ. К ликвидации последствий привлечены 50 человек и 17 единиц техники. Власти подготовили пункт временного размещения на случай ухудшения ситуации.
В Удмуртии ожидаются более критические паводки из-за погодных условий, в том числе из-за повышенной высоты снежного покрова и запаса влаги в снеге, которые в 1,5 раза превышают средние многолетние значения (по данным на март 2024 года). Глубина промерзания почвы, напротив, ниже стандартных значений (9 см или 11% от нормы), что может влиять на впитывание воды в почву. Потенциально под угрозой подтопления находятся 25 населенных пунктов, около 1,4 тыс. жилых домов и 4,5 тыс. человек, а также 2 низководных автомобильных моста и 15 участков дорог. В Глазове ранее уже фиксировались случаи поступления воды в жилые дома (по состоянию на март 2024 года).
За прошедший год в Удмуртии наблюдались различные инциденты, связанные с паводками. В апреле 2024 года в Игринском районе из-за разлива реки Лоза было подтоплено 120 придомовых территорий, а в поселке Яган — 10 приусадебных участков. От жителей поступали многочисленные жалобы на подтопления дворовых территорий и дорог. Власти республики проводят предпаводковые обследования гидротехнических сооружений, а также взрывные работы на реках для предотвращения заторов.