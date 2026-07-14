Здание бывшего клуба ВКИУ в Перми продают за 450 млн рублей
В Перми на продажу выставлено здание бывшего клуба ВКИУ, расположенное на ул. Окулова, 5. Как указано в объявлении на сайте «Авито», общая площадь шестиэтажного здания, включающего зрительный зал на 400 мест,— 5 тыс. кв. м.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Стоимость объекта составляет 450 млн руб.
Ранее мэрия Перми рассматривала возможность использовать здание бывшего клуба ВКИУ для размещения второй сцены театра «У Моста», однако в дальнейшем от этих планов отказались.