Здание бывшего клуба ВКИУ в Перми продают за 450 млн рублей

В Перми на продажу выставлено здание бывшего клуба ВКИУ, расположенное на ул. Окулова, 5. Как указано в объявлении на сайте «Авито», общая площадь шестиэтажного здания, включающего зрительный зал на 400 мест,— 5 тыс. кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Стоимость объекта составляет 450 млн руб.

Ранее мэрия Перми рассматривала возможность использовать здание бывшего клуба ВКИУ для размещения второй сцены театра «У Моста», однако в дальнейшем от этих планов отказались.