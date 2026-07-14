В суд направлено дело о невыплате зарплат в сети кофеен «Подорожник»

Заводской райсуд Кемерова рассмотрит уголовное дело в отношении директора ООО «Кофейня Подорожник». Ей вменяют в вину полную невыплату заработной платы свыше двух месяцев (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ), сообщает облпрокуратура.

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По версии следствия, фигурантка дела с октября 2025-го по май 2026 года, будучи директором организации и имея возможность в полном объеме выплатить заработную плату, систематически не исполняла свои обязательства. За этот период задолженность перед 312 сотрудниками компании составила свыше 23 млн руб. Для возмещения задолженности суд наложил арест на имущество обвиняемой на сумму свыше 25 млн руб., сообщает СУ СКР региона.

Уголовное дело о невыплате зарплаты сотрудникам сети «Подорожник» было возбуждено в феврале этого года. Тогда было заведено административное дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства).

В 2022 году ООО «Кофейня Подорожник» подписало с правительством Кемеровской области соглашение в ходе Петербургского международного экономического форума. В рамках него сеть заведений планировала открыть на территории Кузбасса еще 35 торговых точек.

Александра Стрелкова