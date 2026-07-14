В Алтайском крае район может ввести режим ЧС из-за дефицита ГСМ

Власти Бурлинского района Алтайского края рассматривают возможность введения режима ЧС в связи с дефицитом топлива. Об этом говорится в сообщении администрации района по итогам состоявшегося в конце прошлой недели заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Как сообщили представители экстренных служб, в полиции, пожарной части, больнице и у энергетиков критических проблем с обеспечением топливом нет. Однако ситуация в сфере ЖКХ и в сельском хозяйстве оценивается как крайне напряженная. В этих отраслях велик риск остановки текущей деятельности из-за нехватки горючего»,— отмечается в сообщении.

На территории района находятся всего две АЗС, входящие в сети небольших местных операторов. По данным райадминистрации, жители района вынуждены заправлять автомобили в Славгороде или Карасуке (Новосибирская область), выстаивая в очередях до пяти-шести часов.

Районные власти направили официальное письмо в правительство Алтайского края с просьбой помочь муниципалитету с обеспечением топливом. Как сообщили «Ъ-Сибирь» в райадминистрации, официальный ответ на обращение еще не получен.

Бурлинский район расположен на северо-западе региона. В 25 его населенных пунктах, разбросанных на большой территории, проживает в общей сложности около 8 тыс. человек.

Валерий Лавский