RCPCH: британские дети рискуют стать самым нездоровым поколением за десятилетия
Королевский колледж педиатрии и детского здоровья (RCPCH) Великобритании опубликовал отчет, в котором сообщается, что растущее поколение детей в стране станет «одним из самых нездоровых за последние десятилетия». Организация проанализировала 12 показателей, включая состояние полости рта, ожирение, уровень вакцинации, распространенность психических расстройств и астмы. Согласно выводам экспертов, британские дети сейчас входят в число самых нездоровых в Западной Европе, сообщает The Guardian.
Так, лишь 84% детей в Великобритании получают обе дозы вакцины против кори, паротита и краснухи (MMR) к пяти годам. Это существенно ниже целевого показателя ВОЗ в 95% и делает страну худшей по этому показателю среди государств «Группы семи» (G7). Кроме того, в Великобритании фиксируется один из самых высоких в Европе уровней смертности от астмы, а младенческая смертность с 2023 года практически не снизилась и остается выше, чем в среднем по ЕС.
Представитель RCPCH Хелен Стюарт заявила, что сложившаяся ситуация «должна вызывать национальный стыд». По ее словам, государство «категорически не справляется» с обеспечением благополучия детей, особенно из числа этнических меньшинств и малообеспеченных семей.
В RCPCH призвали правительство принять меры: увеличить инвестиции в детское здравоохранение, расширить штат педиатров, улучшить систему сбора медицинских данных и ввести обязательные государственные нормативы для сокращения разрыва в качестве медицинских услуг между богатыми и бедными регионами.
Проблемы со здоровьем в Великобритании касаются не только текущих показателей детского населения. Ранее, в первом полугодии 2023 года, в стране фиксировался высокий уровень избыточной смертности, особенно среди людей среднего возраста (50-64 года), где смертность была на 15% выше обычной. Причинами этого назывались предотвратимые проблемы, такие как сердечно-сосудистые заболевания, диабет и цирроз, вызванные образом жизни, а также длительное влияние пандемии на систему здравоохранения, выражающееся в очередях к врачам и сложностях с госпитализацией.
В целом, чрезмерное потребление сахара в раннем возрасте (от рождения до 2 лет) может значительно увеличить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний во взрослом возрасте. Исследование, сравнивающее людей, родившихся до и после отмены нормирования сахара в Великобритании в 1953 году, показало снижение риска ССЗ на 20% у тех, кто рос без сладкого. Неправильное отношение к питанию, формируемое в том числе ультраобработанной пищей, может ухудшать общее состояние здоровья населения. Такие продукты, часто рекламируемые как безвредные, способствуют развитию диабета, ожирения и даже психических расстройств, а также формируют у детей неверное отношение к питанию.