МИД Словакии: переговоры РФ и Украины сорвались из-за Бориса Джонсона
Переговоры России и Украины в 2022 году сорвались из-за вмешательства западных стран и лично Бориса Джонсона, который тогда занимал должность премьер-министра Великобритании, заявил глава МИД Словакии Юрай Бланар.
«Тогда соглашение было близко, но его сорвали западные страны, когда пришел тогдашний британский премьер Борис Джонсон и сказал, что западные страны это соглашение не поддержат. С тех пор весь процесс начал лишь усложняться»,— сказал господин Бланар в разговоре со Standard.
Министр считает, что сейчас «прийти к соглашению будет трудно», а условиями не будут довольны обе стороны. Он добавил, что сейчас Украине, скорее всего, придется идти на уступки, в том числе территориальные.
В 2022 году российская и украинская делегации в Стамбуле и Белоруссии согласовали проект соглашения, который был парафирован украинской стороной, сообщал в мае президент Владимир Путин. Однако, по словам президента, господин Джонсон призвал не подписывать соглашение, так как оно, по его мнению, несправедливо. Сам Борис Джонсон в 2024 году назвал «полной чушью и российской пропагандой» сообщения о его причастности к срыву мирных переговоров.
Утверждения о срыве мирных переговоров из-за вмешательства западных стран, и в частности Бориса Джонсона, высказывались и ранее. Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер в 2023 году обвинял США в срыве российско-украинских переговоров 2022 года. Российская сторона также неоднократно заявляла, что мирный процесс по Украине застопорился из-за Киева и западных стран, называя украинскую "формулу мира" продолжением запрета на переговоры с РФ. В частности, специальный представитель президента РФ Кирилл Дмитриев в 2024 году заявлял, что Борис Джонсон оказал давление на Украину, чтобы она отказалась от соглашения о нейтралитете с Россией и продолжила конфликт.
Согласно заявлениям Москвы, переговоры в Стамбуле в 2022 году были прерваны украинской стороной «по наводке западных коллег и партнеров». При этом российская сторона подчеркивала, что готова к конструктивной работе, но без навязывания какой-либо позиции, не основанной на реалиях. Российские власти убеждены, что Киев и его европейские спонсоры делают ставку на затягивание и эскалацию конфликта, а западные страны используют мирные саммиты, чтобы выдвинуть России ультиматум. Украина, в свою очередь, отказывается от мирных переговоров до серьёзных успехов на поле боя и продолжает настаивать на выполнении своей "формулы мира".