Мэр Новосибирска назначил нового руководителя департамента по ЧС

Новым начальником департамента мэрии Новосибирска по ЧС и взаимодействию с административными органами стал Валентин Носков. О своем кадровом решении сообщил глава города Максим Кудрявцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным пресс-центра мэрии, господин Носков — выпускник Новосибирского военного института внутренних войск МВД. Он служил во внутренних войсках МВД и органах внутренних дел РФ, участвовал в СВО. «Уверен, что дисциплина, стойкость и умение работать в команде станут преимуществом в решении сложных управленческих задач и на гражданской службе»,— отметил господин Кудрявцев.

В числе задач департамента указано «участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений в границах города Новосибирска». Ранее, с 2000 года, пост руководителя департамента по ЧС и взаимодействию с административными органами занимал Сергей Куценко.

Валерий Лавский