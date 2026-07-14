Кандидаты «Единой России» и ЛДПР заявились на выборы в Госдуму РФ в Туве

Выдвинуты первые кандидаты в депутаты Госдумы РФ от Тывинского одномандатного округа №37. Об этом сообщили в избирательной комиссии Республики Тыва.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Единая Россия» выдвинула министра по делам молодежи региона, Героя России, ветерана СВО Буяна Куулара. Кандидатом от ЛДПР стала координатор регионального отделения партии Юлия Арланмай. Она является депутатом верховного хурала республики.

37-й округ — единственный на территории Тувы. Депутатский мандат от него является вакантным. Получивший его в 2021 году единоросс Айдын Сарыглар сложил полномочия после избрания в начале 2026 года мэром Кызыла.

Валерий Лавский