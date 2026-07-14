При взрыве газа в аварийном доме в ЛНР погибла женщина

В Краснодоне в Луганской народной республике произошел взрыв бытового газа в двухэтажном жилом доме. Погибла женщина — ее тело обнаружили под завалами, сообщили в МЧС. Вторая пострадавшая выжила — ее спасли. Под разрушенными конструкциями может оставаться еще два человека, сообщили в ведомстве.

Произошло частичное обрушение в одном из двух подъездов, уточнили в управлении МЧС. Дом находится на улице Первоконной. Здание ранее было признано аварийным, уточнили там.