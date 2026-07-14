Начали за здравие

Футбольный клуб «Челябинск» стартовал в начавшемся чемпионате Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с уверенной победы над «СКА-Хабаровском» — 3:1. За матчем наблюдал корреспондент «Ъ-Южный Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В Челябинске местный футбольный клуб стартовал в первенстве ФНЛ матчем против "СКА-Хабаровск" Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев Необходимые формальности перед началом матча Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев Игра прошла на сталионе "Центральный" Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев Губернатор Челябинской области Алексей Текслер (в центре) - частый гость на матчах ФК "Челябинск" Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев Следующая фотография 1 / 4 В Челябинске местный футбольный клуб стартовал в первенстве ФНЛ матчем против "СКА-Хабаровск" Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев Необходимые формальности перед началом матча Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев Игра прошла на сталионе "Центральный" Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев Губернатор Челябинской области Алексей Текслер (в центре) - частый гость на матчах ФК "Челябинск" Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

На фоне проходящего в Северной Америке чемпионата мира по футболу наблюдать игры второго по силе дивизиона отечественного футбола, в простонародии называемого либо с иронией «лучшей лигой мира», либо попросту «пердивом» — занятие, казалось бы, на любителя. Уж слишком разный уровень игры и класс игроков.

Однако и на этом уровне более-менее все команды пытаются не просто играть в футбол, но следовать современным тенденциям игры. А прошлый сезон, который ФК «Челябинск» провел в ФНЛ в качестве новичка, когда долгое время находился в лидирующей группе команд, а в итоге закончил в середине турнирной таблицы, показал, что команду в городе полюбили.

На первый матч нового сезона, несмотря на понедельник и начало игры в 19:00 — самое время для автомобильных пробок — все-таки пришли более 5 тысяч зрителей. Аудиторию побольше стабильно собирает в Челябинске только одна команда — хоккейный «Трактор».

В межсезонье ФК «Челябинск», как водится порой у команд, комплектуемых в том числе с помощью усилий определенных агентов, серьезно обновил состав. И на домашний матч со «СКА-Хабаровском» на поле вышло сразу пятеро новичков.

Удивил выбор вратаря — тренер хозяев поля Роман Пилипчук доверил начать сезон недавнему приобретению, 20-летнему Марку Переверзеву, воспитаннику академии «Чертаново» (с этим клубом у ФК «Челябинск» сложились ну очень тесные трансфертные отношения). Переверзев — вратарь не только молодой, но и, по нынешним вратарским меркам, малогабаритный. 180 сантиметров роста в официальных справочниках выглядят скорее комплиментом, как и вес в 75 килограммов. Основной голкипер прошлого сезона Илья Тусеев остался в запасе, а самый именитый из вратарей команды, отыгравший четыре сезона в Премьер-лиге за «Сочи» и «Крылья Советов» и вызывавшийся в сборную России Иван Ломаев (воспитанник все той же академии «Чертаново») и вовсе не попал в заявку на игру.

Остался в запасе и форвард Луис Качорри — албанец, игравший до этого в столь серьезном турнире, как чемпионат Иордании.

Роман Пилипчук в целом сохранил игровую схему прошлого сезона. Четверку защитников составили пришедшие в межсезонье Николай Придава и Виталий Лысцов, а также Руслан Байтуков и Алексей Бердников. Пару опорных полузащитников сыграли Сергей Макаров и Денис Самойлов, слева в полузащите расположился Илья Сафронов, справа — капитан команды Гаррик Левин. В атаке матч начал 19-летний Баба Н’Диайе из Кот-д'Ивуар, приобретенный в прошлом году. А рядом с ним — лидер атак челябинцев Рамазан Гаджимурадов, который традиционно занял свое любимое амплуа «челябинского Месси» (и номер 10 на спине, и располагался в основном инсайдом на правом полуфланге).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография На трибунах собралось более 5 тысяч болельщиков Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев Ивуариец БАба Н'Диайе - главный легионер в составе ФК "Челябинск" Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев Главный тренер ФК "Челябинск" Роман Пилипчук Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев Игра прошла с заметным преимуществом хозяев поля Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев Следующая фотография 1 / 4 На трибунах собралось более 5 тысяч болельщиков Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев Ивуариец БАба Н'Диайе - главный легионер в составе ФК "Челябинск" Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев Главный тренер ФК "Челябинск" Роман Пилипчук Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев Игра прошла с заметным преимуществом хозяев поля Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

Построение игры у ФК «Челябинск» несколько поменялось. Если в прошлом сезоне частенько все сводилось к простому принципу «отдай мяч Гаджимурадову, и жди, что он что-нибудь придумает», то на этот раз и Гаджимурадов не перетягивал одеяло на себя, и его партнеры старались замечать на поле не только его, но и друг друга. Благо гости, традиционно не хватающие с неба звезд даже в лучшей лиге мира, в целом позволяли хозяевам играть так, как им хочется, лишь иногда огрызаясь наскоками на штрафную площадь челябинцев. Один из таких рейдов едва не закончился голом, однако непростой удар головой после подачи углового в эффектном прыжке потащил Переверзев, сорвавший аплодисменты с трибун. Впрочем, этот сейв скорее следствие того, что Переверзев почти не играет на выходах, — большая часть полевых игроков просто крупнее него.

Первыми ожидаемо забили хозяева поля. Впрочем, начали они с яркого промаха Н’Диайе — оставшись один перед воротами в штрафной гостей, форвард пробил мимо и вратаря, и ворот. Еще пару раз хабаровчан откровенно выручил их голкипер Александр Ботнарь. А вот на 22-й минуте матча Алексей Бердников со второго касания все же отправил мяч в ворота гостей после навеса Сафронова.

Преимущество ФК «Челябинск» в целом было неоспоримым, однако гостям удалось отыграться аккурат в добавленное к первому тайму время. Михаил Горелишвили оказался с мячом возле линии штрафной площади, ему дали пробить, Переверзеву не хватило прыжка, чтобы достать мяч, пущенный точно в нижний угол ворот — и 1:1, совершенно не отражавшие суть игры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Атаки гостей в основном заканчивались на голкипере челябинцев Марке Переверзеве Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев Главный тренер ФК "Челябинск" Роман Пилипчук Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев Форвард ФК "Челябинск" Рамазан Гаджимурадов, забивший два гола Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев Партнеры поздравляют Рамазана Гаджимурадова (№10) с победным голом Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев Следующая фотография 1 / 4 Атаки гостей в основном заканчивались на голкипере челябинцев Марке Переверзеве Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев Главный тренер ФК "Челябинск" Роман Пилипчук Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев Форвард ФК "Челябинск" Рамазан Гаджимурадов, забивший два гола Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев Партнеры поздравляют Рамазана Гаджимурадова (№10) с победным голом Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

После перерыва Роман Пилипчук быстро понять, что надо что-то менять, и выпустил на поле вернувшегося в команду форварда Матвея Урванцева и центрального полузащитника Константина Кертанова, в прошлом сезоне бывшего незыблемым игроком основного состава, а на этот раз оставшегося в запасе. Схема игры хозяев сменилась на 4-1-4-1, Кертанов занял место в центре поля рядом с Самойловым и Макаровым, Гаджимурадов сместился на правый фланг, Урванцев заменил впереди активного, но не слишком удачливого ивуарийца, а Гаррик Левин, вообще-то игрок атакующей группы, занял место левого защитника. И это уже шестое или седьмое игровое амплуа, которое исполнил Левин за последний год по воле тренера.

Перемены сработали, и инициатива окончательно отошла к хозяевам. На 56-й минуте Сафронов ворвался в штрафную вместе с висевшим на плечах защитником, и покатил мяч мимо вратаря на набегавшего уже на пустые ворота Гаджимурадова — 2:1. А на 65-й минуте после пары опасных, но безрезультатных выпадов СКА Урванцев красиво навернул возле углового флажка защитника соперников, посадив в итоге того на пятую точку, прошел вдоль лицевой и выкатил мяч на оставшегося перед пустыми воротами Гаджимурадова. Тот с трех метров уверенно оформил дубль — 3:1.

С этим счетом матч и завершился, хотя обе команды еще имели возможности его изменить. И будь это чемпионат мира… Но это ФНЛ, новый сезон в которой ФК «Челябинск» начал с довольно зрелищной победы. Как и в прошлом году, когда челябинцы и вовсе какое-то время лидировали в турнирной таблице. Но закончили его на 9-м месте. Как сложится на этот раз, покажет время.

Дмитрий Моргулес