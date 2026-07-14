YouTube обвинили в продвижении роликов об анорексии среди детей
Платформа YouTube не исполнила законы Великобритании об ограничении распространения вредного контента в интернете, сообщает BBC со ссылкой на исследование британско-американского Центра по борьбе с распространением ненависти в цифровом пространстве (CCDH). Алгоритмы площадки до сих пор предлагают посмотреть детям видеоролики, которые идеализируют нездоровую худобу и жесткие ограничения в еде.
Для теста исследователи создали аккаунт 13-летней девочки, и каждое десятое видео, рекомендованное YouTube, касалось темы экстремального похудения. Такие видео появляются в лентах подростков спустя год после введения в Британии законов, призванных ограничить распространение вредоносного онлайн-контента.
В компании Google, владеющей YouTube, заявили, что стремятся исполнять законы и не допускать появления подобных видео. Корпорация сообщила, что упомянутые в исследовании ролики уже удалены. В CCDH также признали, что за два года ситуация на площадке «в целом улучшилась».
Результаты исследования были опубликованы вскоре после заявления британского медиарегулятора Ofcom о том, что YouTube и TikTok по-прежнему делают недостаточно для обеспечения безопасности молодежи, отмечает BBC. Ведомство призывало к усилению мер защиты.
Закон, о котором идет речь, вступил в силу в июле 2025 года. Онлайн-платформы с тех пор несут юридическую ответственность за защиту несовершеннолетних от опасного контента, включая видео, которые «поощряют или пропагандируют» самоубийства, членовредительство и расстройства пищевого поведения.
Проблема распространения вредного контента среди детей и подростков в интернете активно обсуждается не только в Великобритании, но и в других странах. Например, в США сервисы TikTok, YouTube и Мета (признанная в РФ экстремистской и запрещенной организацией) судят за причинение вреда психике несовершеннолетних, основываясь на исках о создании механизмов, вызывающих зависимость и приводящих к суицидальным мыслям и самоповреждению. По одному из таких дел, начавшемуся в январе 2026 года, уже вынесено решение о выплате штрафа в $6 млн, что эксперты считают прецедентным и ожидают множества подобных исков.
Власти других стран также предпринимают шаги по регулированию доступа детей к соцсетям. Австралия ограничила доступ к YouTube для детей до 16 лет, разрешая просмотр видео, но запрещая заводить аккаунт. В Великобритании Закон о безопасности в интернете 2023 года, вступивший в силу в марте 2025 года, обязывает платформы удалять противозаконный контент и предусматривает крупные штрафы до 10% от глобальной выручки за нарушения. В Европе этот вопрос также стоит остро, например, во Франции операторы порносайтов начали уходить с рынка из-за введения обязательной верификации возраста пользователей.