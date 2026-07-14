Paramount выпустит ремейк «Кошмара на улице Вязов»

Paramount Pictures заключила сделку на приобретение прав на адаптацию оригинального сценария фильма «Кошмар на улице Вязов». Производством картины займется новое профильное подразделение студии — Paramount Primal. Об этом сообщает Variety.

В основу хоррора ляжет первый фильм 1984 года Уэса Крейвена. Вдова режиссера Ия Лабунка и его сын Джонатан Крейвен выступят продюсерами фильма совместно с юристом Марком Тобероффом, который помог им вернуть права на первый фильм франшизы.

«Мы с нетерпением ждем возможности представить мир "Кошмара на улице Вязов" Уэса Крейвена новому и полностью вовлеченному поколению фанатов»,— сообщила Ия Лабунка.

Новое подразделение Paramount Primal создано для производства среднебюджетных жанровых фильмов. Его возглавляют продюсеры Джей Ди Лифшиц и Рафаэль Маргулес. Под этим брендом студия намерена привлекать как молодых авторов, так и именитых режиссеров к производству фильмов в жанрах ужасов, комедии, экшена и научной фантастики.