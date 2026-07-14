Paramount выпустит ремейк «Кошмара на улице Вязов»
Paramount Pictures заключила сделку на приобретение прав на адаптацию оригинального сценария фильма «Кошмар на улице Вязов». Производством картины займется новое профильное подразделение студии — Paramount Primal. Об этом сообщает Variety.
В основу хоррора ляжет первый фильм 1984 года Уэса Крейвена. Вдова режиссера Ия Лабунка и его сын Джонатан Крейвен выступят продюсерами фильма совместно с юристом Марком Тобероффом, который помог им вернуть права на первый фильм франшизы.
«Мы с нетерпением ждем возможности представить мир "Кошмара на улице Вязов" Уэса Крейвена новому и полностью вовлеченному поколению фанатов»,— сообщила Ия Лабунка.
Новое подразделение Paramount Primal создано для производства среднебюджетных жанровых фильмов. Его возглавляют продюсеры Джей Ди Лифшиц и Рафаэль Маргулес. Под этим брендом студия намерена привлекать как молодых авторов, так и именитых режиссеров к производству фильмов в жанрах ужасов, комедии, экшена и научной фантастики.
Оригинальный фильм Уэса Крейвена «Кошмар на улице Вязов» 1984 года, права на адаптацию которого приобрела Paramount Pictures, стал хитом для New Line Cinema, собрав более $50 млн при бюджете в $1,8 млн. Этот успех позволил студии запустить целую серию сиквелов, что привело к тому, что New Line Cinema даже прозвали «домом, который построил Фредди».
Персонаж маньяка Фредди Крюгера, преследующего подростков во снах, отличался от других слэшер-злодеев своим черным юмором и интеллектом, в отличие от молчаливых убийц вроде Джейсона Вурхиза. "Кошмар на улице Вязов" сыграл важную роль в карьере Джонни Деппа, который получил свою первую небольшую роль в этом фильме. Последующие попытки перезапуска франшизы, например, ремейк 2010 года от продюсера Майкла Бея, не получили успешного продолжения, хотя и были коммерчески успешными.