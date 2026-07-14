В Саратовской области ввели беспилотную опасность, небо закрыто
Режим беспилотной опасности ввели в Саратовской области. Об этом уведомило МЧС в приложении.
Фото: ИА «Общественное мнение»
Жителей просят отключить свет, газ, воду. Также рекомендуется не подходить к окнам и не пользоваться лифтом. Укройтесь в помещении с несущими стенами без остекления. Если вы на улице, пройдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг. Избегайте открытые участки.
Сохраняйте спокойствие. Интернет в регионе временно ограничен. Телефон экстренных служб 112.
В связи с угрозой атаки БПЛА Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта Гагарин. Для обеспечения безопасности полетов приостановлен прием и выпуск воздушных судов.