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Угрозу БПЛА объявили в Астраханской области

В Астраханской области ввели режим беспилотной опасности. Об этом уведомило МЧС в приложении.

Фото: ИА «Общественное мнение»

Фото: ИА «Общественное мнение»

Отойдите от окон. Не пользуйтесь лифтом. Перекройте газ, воду, отключите электричество. Пройдите в комнату с капитальными стенами без остекления, например, в ванную или коридор.

Если вы на улице, рекомендуется пройти в ближайшее здание. Не выходите на открытую местность.

Интернет в регионе временно ограничен. Телефон экстренных служб 112.

Нина Шевченко