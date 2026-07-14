Угрозу БПЛА объявили в Астраханской области
В Астраханской области ввели режим беспилотной опасности. Об этом уведомило МЧС в приложении.
Фото: ИА «Общественное мнение»
Отойдите от окон. Не пользуйтесь лифтом. Перекройте газ, воду, отключите электричество. Пройдите в комнату с капитальными стенами без остекления, например, в ванную или коридор.
Если вы на улице, рекомендуется пройти в ближайшее здание. Не выходите на открытую местность.
Интернет в регионе временно ограничен. Телефон экстренных служб 112.