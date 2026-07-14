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Опасность БПЛА объявлена в Пензенской области

Режим беспилотной опасности ввели в Пензенской области. Об этом оповестило МЧС.

Фото: ИА «Общественное мнение»

Фото: ИА «Общественное мнение»

Отойдите от окон. Укройтесь в комнате с несущими стенами без остекления, например, в санузле. Предварительно отключите свет, перекройте газ и воду. Если вы на улице, пройдите в ближайшее здание. Не выходите на открытые участки.

Губернатор Олег Мельниченко просит жителей сохранять спокойствие и быть бдительными. Он предупредил об ограничениях мобильного интернета и напомнил, что в экстренных случаях следует звонить по телефону 112.

Нина Шевченко