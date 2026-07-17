В июне 2026 года в Черноземье на 73% вырос спрос на установку самозапрета на получение кредитов и займов — с 33,65 тыс. до 58,38 тыс. заявлений, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Наибольший рост зафиксирован в Белгородской области. Всего сервисом сейчас пользуется 1 млн жителей макрорегиона. О том, что приводит к такой динамике и почему в Белгородской области она более заметна, рассказывает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Кырлан Марчел.

— Рост спроса на самозапрет на кредиты и займы в Черноземье, на мой взгляд, связан не с одним фактором, а с наложением сразу нескольких тенденций. Во-первых, услуга стала понятна широкому кругу граждан. С 1 марта 2025 года самозапрет можно установить через «Госуслуги», а с 1 сентября 2025-го такая возможность доступна и во всех многофункциональных центрах (МФЦ). Это упростило оформление: человеку больше не нужно обращаться в банк, достаточно подать заявление, после чего сведения о запрете отражаются в кредитной истории. Банк России прямо разъясняет, что услуга бесплатная и оформляется через заявление.

Во-вторых, самозапрет стал восприниматься не как экзотическая мера, а как элемент бытовой финансовой безопасности. Люди все чаще используют его не только после попыток мошенничества, но и превентивно: для защиты пожилых родственников, подростков, членов семьи с риском импульсивного кредитования, а также на случай утечки персональных данных. В условиях высокой активности телефонных и онлайн-мошенников граждане начинают мыслить не только категориями «вернуть украденное», но и категориями «предотвратить оформление кредита без согласия человека».

В-третьих, на спрос влияет общая кредитная усталость населения. При высоких ставках по кредитам и осторожном отношении к новым обязательствам самозапрет становится психологически понятным инструментом: человек фактически ставит себе, банкам и микрофинансовым организациям барьер от необдуманного или навязанного кредита. Это не только защита от мошенника, но и форма самодисциплины.

Белгородская область могла показать наиболее заметную динамику из-за повышенной чувствительности населения к вопросам безопасности в широком смысле.

В приграничном регионе может быть выше тревожность, внимательность к рискам, цифровым угрозам и мошенническим сценариям. Поэтому любая простая защитная услуга быстрее становится массовой практикой.

Вторая причина — это информационный эффект. Если в регионе активно объясняли механизм самозапрета через банки, МФЦ, соцсети и местные медиа, рост мог быть резким именно в течение одного месяца.

Важно понимать, что самозапрет технически работает через кредитную историю. При выдаче кредита или займа финансовая организация должна проверить наличие такого ограничения. По разъяснениям Банка России, после установления запрета банки и микрофинансовые организации (МФО) при оформлении договора запрашивают информацию у бюро кредитных историй. Если запрет действует, потребительский кредит или заем выдать нельзя.

Дальнейшая востребованность сервиса, скорее всего, будет расти, но уже не такими резкими темпами, как в первые периоды массового распространения. Сначала мы видим эффект новизны и информационной волны, когда граждане массово узнают об инструменте и оформляют запрет «на всякий случай». Затем рост станет более стабильным, и самозапрет постепенно превратится в стандартный инструмент финансовой защиты — как двухфакторная аутентификация, то есть дополнительная проверка личности, в цифровых сервисах.

Подготовил Егор Якимов