Астраханские власти запустили сайт, на котором можно узнать, какие АЗС работают

Интерактивную топливную карту запустили в Астраханской области, сообщила пресс-служба губернатора. На сайте доступны графики работы АЗС. Там же можно узнать, какой сегодня день, и кто может заправиться.

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Напомним, с 9 июля в Астрахани и пригороде бензин отпускают по четным и нечетным номерам машин. Например, 13 июля заправиться могли автомобили с номерами, заканчивающимися на 1, 3, 5, 7 и 9. 14 июля топливо продадут только владельцам машин с номерами, которые оканчиваются на 0, 2, 4, 6 и 8. На сайте мониторинга работы АЗС отмечается, что эти ограничения не распространяются на муниципальные районы Астраханской области.

Губернатор Игорь Бабушкин отметил положительную динамику борьбы с топливным ажиотажем. «Мы видим, что принятые меры позволяют постепенно увеличивать количество работающих заправок. Эту работу будем продолжать, одновременно обеспечивая порядок на станциях и не допуская искусственного ажиотажа», — сказал он.

Нина Шевченко