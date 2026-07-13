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В Астрахани пятилетний ребенок выпал из окна 11 этажа

Прокуратура Астраханской области организовала проверку по факту гибели пятилетнего ребенка в Советском районе. По предварительным данным, мальчик упал с 11 этажа многоквартирного дома 13 июля, сообщили в региональном ведомстве.

Фото: Прокуратура Астраханской области

Фото: Прокуратура Астраханской области

На место происшествия выезжала прокурор Советского района Наиля Ажмуратова. Устанавливаются все обстоятельства трагедии, в том числе соблюдение законодательства о профилактике безнадзорности и обеспечении безопасности несовершеннолетних.

СК также проводит процессуальную проверку по данному факту. Ход расследования поставлен на контроль в прокуратуре региона.

Нина Шевченко