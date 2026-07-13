Беспилотную опасность объявили в Волгоградской области
Режим «Беспилотная опасность» действует в Волгоградской области. Об этом сообщило МЧС в приложении.
Фото: ИА «Общественное мнение»
Сохраняйте спокойствие. Не подходите к окнам. Перекройте газ, воду, отключите свет. Пройдите в комнату с капитальными стенами без окон, например, в ванную.
Если вы на улице, избегайте открытых участков. Укройтесь в ближайшем здании, подземном переходе или паркинге.
Интернет в регионе временно ограничен. Телефон экстренных служб 112.