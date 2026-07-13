Беспилотную опасность объявили в Волгоградской области

Режим «Беспилотная опасность» действует в Волгоградской области. Об этом сообщило МЧС в приложении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Сохраняйте спокойствие. Не подходите к окнам. Перекройте газ, воду, отключите свет. Пройдите в комнату с капитальными стенами без окон, например, в ванную.

Если вы на улице, избегайте открытых участков. Укройтесь в ближайшем здании, подземном переходе или паркинге.

Интернет в регионе временно ограничен. Телефон экстренных служб 112.

Нина Шевченко