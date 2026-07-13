Нововоронежская АЭС на форуме «Молгород» рассказала, как связаны творчество и атомная энергетика

Нововоронежская АЭС в третий раз стала гостем XVII молодежного форума «Молгород», посвятив программу 10-летию энергоблока №6 с ВВЭР-1200. Более 200 молодых участников второй смены регионального молодёжного форума «Молгород» собрались на площадке Нововоронежской АЭС (входит в АО «Концерн Росэнергоатом», Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), проходившей с 8 по 11 июля этого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Шершень Фото: Михаил Шершень

Специалисты АЭС подготовили особую программу, объединившую современные атомные технологии и творчество. Ключевой темой встречи стал 10-летний юбилей энергоблока №6 с реактором ВВЭР-1200 — первого в мире энергоблока поколения «3+».

В качестве спикеров были приглашены эксперты, поделившиеся с молодежью живыми историями успеха в медиасфере и социальной инженерии. Шеф-редактор ГТРК «Воронеж» Анна Кушманова на примере интервью с директором НВ АЭС Владимиром Поваровым раскрыла секреты создания качественного телевизионного контента и поделилась личными лайфхаками подготовки к эфирам.

Особым гостем площадки стала Дарья Леднева, основатель социального проекта «От Ба», объединяющего более ста мастериц из 35 регионов России. Она презентовала уникальную коллаборацию проекта и Нововоронежской АЭС — лимитированную коллекцию вязаных изделий, дизайн которых был вдохновлен технологиями и визуальными элементами атомной станции.

«В основу легла идея творчески переосмыслить визуальную эстетику атомной станции. Получились невероятно душевные вещи - шапки, варежки и шарфы, вдохновленные образами градирен, их силуэтами и фактурой пара. Так мы продемонстрировали связь поколений и то, что проект нововоронежских энергоблоков прочно вошел в моду как в России, так и за рубежом»,— пояснила Дарья Леднева.

Одна из мастериц проекта Елена Бруданина провела мастер-класс, где научила всех желающих создавать трендовые сувениры на атомную тематику. Большим спросом пользовались, к примеру, брелоки в форме градирен. Завершилась работа секции викториной «ВВЭР в моде». Самые эрудированные участники, ответившие на вопросы о технологиях энергоблока №6, получили «тёплые» подарки: варежки, авоськи, шарфы, связанные в рамках социального проекта, и рюкзаки с юбилейной символикой.

Форум «Молгород» в очередной раз подтвердил статус эффективной площадки для прямого диалога между представителями инновационных предприятий региона и инициативной молодежью.