Самарские пловцы отличились на юниорском первенстве Европы
Представители Самарской области Софья Ануфриева и Савелий Вишняков завоевали награды на юниорском первенстве Европы в Мюнхене. Спортсменоа поздравил губернатор Вячеслав ЫюФедорищев.
София Ануфриева из Новокуйбышевска выиграла две золотые медали: на дистанции 100 метров брассом со временем 1.08,10 и в эстафете 4100 метров (результат команды — 4.01,83).
Мужская сборная России победила в эстафете 4200 метров вольным стилем и установила новый юниорский рекорд Европы — 7.09,16. В состав команды вошел Савелий Вишняков из Тольятти.
Сейчас спортсмен тренируется у Аллы Журавлевой при участии первого тренера Екатерины Козловой.
Кроме того, в финале комбинированной эстафеты 4100 метров Савелий Вишняков завоевал серебряную медаль.