Самарские пловцы отличились на юниорском первенстве Европы

Представители Самарской области Софья Ануфриева и Савелий Вишняков завоевали награды на юниорском первенстве Европы в Мюнхене. Спортсменоа поздравил губернатор Вячеслав ЫюФедорищев.

София Ануфриева из Новокуйбышевска выиграла две золотые медали: на дистанции 100 метров брассом со временем 1.08,10 и в эстафете 4100 метров (результат команды — 4.01,83).

Мужская сборная России победила в эстафете 4200 метров вольным стилем и установила новый юниорский рекорд Европы — 7.09,16. В состав команды вошел Савелий Вишняков из Тольятти.

Сейчас спортсмен тренируется у Аллы Журавлевой при участии первого тренера Екатерины Козловой.

Кроме того, в финале комбинированной эстафеты 4100 метров Савелий Вишняков завоевал серебряную медаль.