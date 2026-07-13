Спрос встал на зарядку

Пермские автодилеры сообщают об увеличении спроса на гибридные и электрические автомобили. В автосалонах всплеск интереса объясняют стремлением покупателей меньше зависеть от бензина и сократить расходы на топливо. Участники рынка ожидают дальнейшего увеличения продаж, но считают, что его могут сдержать рост цен на такие автомобили и нехватка зарядной инфраструктуры.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

С января по июнь 2026 года продажи новых гибридных и электрических транспортных средств в Пермском крае увеличились на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го, сообщили в компании VERRA. Доля электромобилей в общем количестве зарегистрированных за полгода в регионе машин составляет в среднем 0,3–0,4%, доля гибридов — 3,5%.

Повышенный интерес к гибридным автомобилям дилеры объяс­няют их привлекательными экс­плуатационными характеристиками: такие машины позволяют одно­временно снизить расход топлива и уменьшить зависимость от зарядной инфраструктуры.

По словам директора по развитию холдинга «Сатурн-Р-Авто» Сергея Репина, на каждый электромобиль, проданный в июне, приходится девять бензоэлектрических транспорт­ных средств. Он отмечает, что клиенты контрактуют машины, поставки которых только планируются в Пермь. «Некоторых моделей гибридных автомобилей уже практически нет в наличии, на другие сформировалась очередь»,— подтверждает представитель компании «Автопрестиж» Артем Кононов.

Участники рынка обращают также внимание на меняющуюся структуру спроса. По их словам, рост популярности автомобилей на альтернативном топливе начался несколько лет назад, однако текущая ситуация с доступностью бензина и дизельного топлива ускоряет транс­формацию.

«Когда гибриды и электромобили только появлялись на рынке, они привлекали в первую очередь клиентов, увлеченных инновациями. Тогда лидерами продаж были дорогие модели таких брендов, как ZEEKR и Avatr. Впоследствии спрос на них несколько снизился из-за насыщения рыночного сегмента и роста цен, связанного, в частности, с увеличением утилизационного сбора»,— говорит директор сети автосалонов PARKK Виталий Гордеев. Сейчас же, по словам основателя сообщества электромобилистов EV Perm Александра Шаврина, насыщение рынка идет не за счет энтузиастов, а благодаря пользователям, привыкшим к машинам с классическими двигателями внутреннего сгорания. «Из-за топливного кризиса они вынуждены искать им альтернативу»,— поясняет господин Шаврин.

Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время рынок электромобилей и гибридов продолжит расти, но в долгосрочной перспективе такой сильный интерес к ним вряд ли сохранится. В компании VERRA отмечают, что, несмотря на увеличение продаж гибридов, падения спроса на автомобили с бензиновыми двигателями не наблюдается.

Александр Шаврин считает, что имеющаяся зарядная инфраструктура Прикамья может оказаться не готова к резкому росту количества электрокаров и гибридов. Несмотря на то что большинство пользователей машин с электрической составляющей имеют собственные зарядные терминалы дома или на парковках, рост их количества неизбежно приведет к увеличению нагрузки на имеющиеся городские станции. По мнению основателя сообщества электромобилистов EV Perm, со временем на них тоже могут возникать очереди. Господин Шаврин полагает, что рост популярности электрических и гибридных автомобилей может сдерживать и стоимость таких машин.

По словам Виталия Гордеева, ажиотажный спрос уже сказался на ценниках: они заметно выросли не только в России, но и у поставщиков в Китае, где производят значительное количество продаваемых в РФ транспортных средств. Впрочем, господин Гордеев не исключает, что нынешний всплеск, связанный с конкретными кризисными обстоятельствами, может привести к частичной перестройке автомобильного рынка. «Если продолжится топливный кризис — а он, как мне кажется, только начинается,— средний класс будет активно пересаживаться на машины с электрической составляющей. Это касается не только жителей крупных городов, тренд будет развиваться и за счет территорий региона»,— уверен директор сети автосалонов PARKK.

Андрей Кудрин