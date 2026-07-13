Дошли до почки

Группа «Нефромед» решила открыть центр диализа в Прикамье. Компания работает в 20 регионах страны. Руководитель компании — предприниматель индийского происхождения Ашиш Тьяги. Эксперты считают, что клиника будет пользоваться спросом.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В столице Прикамья зарегистрировано ООО «Диализный центр Пермь». Соответствующая запись в ЕГРЮЛ появилась 1 июля. Компания ведет деятельность больничных организаций, а также занимается общей и специальной врачебной практикой. Предпринимательнице из Краснодарского края Элине Палладий принадлежит 50% долей ООО, еще по 20% — Евгению Рыбакову и Дмитрию Шикалову, ведущим деятельность в Республике Татарстан, остальными 10% долей владеет предпринимательница из Кабардино-Балкарской Республики Любовь Рыбка. Офис ООО располагается в жилом доме по ул. Мира, 51, в Индустриальном районе.

Как указано в Rusprofile, в настоящее время госпожа Палладий является соучредителем еще пяти организаций, включая ООО «Диализный центр „Крым“» и «Диализный центр „Севастополь“». Согласно открытым данным, обе организации входят в группу компаний «Нефромед», которая занимается оказанием медицинских услуг для пациентов на диализе с терминальной стадией хронической почечной недостаточности.

Согласно официальному сайту, первый диализный центр сети «Нефромед» начал работу в 2016 году. Ее руководителем является предприниматель индийского происхождения Ашиш Тья­ги, который ранее управлял операциями немецкой медицинской компании B. Braun в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Сейчас сеть «Нефромед» представлена более чем в 20 регионах России, включая Москву, Республику Татарстан, Красноярский и Забайкальский края, Кемеровскую, Ивановскую, Тюменскую и другие области, а также имеет партнерские центры, в том числе в нескольких муниципалитетах Прикамья: в Перми, Краснокамске, Кудымкаре. Головной офис группы компаний расположен в Санкт-Петербурге. Ежегодно сеть клиник предоставляет свыше 650 тыс. процедур диализа.

Связаться с представителями компании «Нефромед» не удалось — запросы «Ъ-Прикамье» на почту компании и Ашишу Тьяги остались без ответа. В министерстве здравоохранения Пермского края сообщили «Ъ-Прикамье», что о планах открытия новой частной клиники неизвестно. В ведомстве отметили также, что все медцентры, предоставляющие услугу диализа в регионе, являются частными и оказывают помощь пациентам в рамках ОМС.

По данным 2ГИС, сегодня в Перми действуют два центра диализа и гемодиализа, а также два амбулаторных нефрологических центра «Б. Браун». Скоро состоится открытие еще одного диализного центра сети клиник «Нью Лайф» на ул. Куйбышева, 101. Кроме этого, на прошлой неделе стало известно о строительстве в Перми завода по производству диализных растворов для лечения пациентов с почечной недостаточностью. Инициатором проекта выступает федеральная группа компаний «Фармсинтез», владельцем которой является уроженец Индии Викрам Пуния. Объем инвестиций в проект составит свыше 5 млрд руб. Запуск нового производства планируется до конца 2030 года.

Согласно открытым данным, в России с заболеваниями почек живут от 15 до 19 млн человек. Самым распространенным диагнозом является хроническая болезнь почек (ХБП). Как указано в отчете профильной комиссии по нефрологии Минздрава России за 2024 год, общее число больных, находящихся на заместительной почечной терапии (гемодиализ, перитонеальный диализ, имеющих почечный аллотрансплантат), выросло за семь лет на 41% — с 352 до 499 на 1 млн населения. Общее число больных на всех видах ЗПТ к концу 2024-го составило 74,2 тыс. человек. При этом подавляющая часть больных (76,7%) проживает в европейской части РФ, 18,4% — в Сибири и на Урале, остальные 4,9% — в Дальневосточном регионе. По уровню обеспеченности соответствующими медицинскими услугами лидерами являются Москва и Санкт-Петербург, далее следуют Северо-Западный и Приволжский федеральные округа.

По словам экспертов, дополнительная клиника, специализирующаяся на нефрологии и предоставляющая услугу диализа, в Перми нужна. Президент ГК «Философия красоты и здоровья» Ирина Гневашева отмечает, что за последнее время наблюдается увеличение числа пациентов, страдающих болезнями почек. По словам госпожи Гневашевой, услуга диализа дорогая, но в основном предоставляется медицинскими центрами по квоте. «Существующие диализные центры, скорее всего, не справляются с той нагрузкой, которая сейчас есть в регионе, поэтому новая клиника наверняка будет востребована»,— считает эксперт. Ирина Гневашева добавила, что, вероятно, проблем с оснащением центра не возникнет, так как серьезных перебоев с поставками необходимого оборудования и препаратов нет.

Основатель «Многопрофильной клиники доктора Дыбаля» Сергей Дыбаль говорит, что сегодня в Перми действует пять диализных центров и все они укомплектованы специалистами по штатному расписанию. При этом в среднем за год на диализ через нефрологическую службу приходит около ста пациентов. По мнению гос­подина Дыбаля, клиника будет пользоваться спросом в основном у жителей того района, где будет располагаться центр. «В целом дефицита мест для пациентов, которым необходима услуга диализа, сейчас в Перми нет. С точки зрения экономической стратегии для федеральной сети заход в Прикамье выгоден и перспективен — в регионе не настолько высок тариф за эту услугу по ОМС для компаний»,— отметил Сергей Дыбаль.

Анастасия Леонтьева